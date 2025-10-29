Während in Bulgarien Munition hochgefahren wird, treibt Rheinmetall parallel die Entwicklung eines Hochenergie-Lasers voran, dessen Marktreife das Unternehmen bis 2029 anpeilt.Rheinmetall hat mit Bulgarien einen milliardenschweren Joint Venture-Vertrag zum Bau einer Munitionsfabrik unterzeichnet. Der deutsche Rüstungskonzern hält 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen, Bulgarien 49 Prozent; die Regierung in Sofia beziffert das Projekt auf rund eine Milliarde Euro. Bei einer Zeremonie im Ministerrat unterzeichneten Vertreter beider Seiten, darunter Rheinmetall-Chef Armin Papperger, das Abkommen. Der Fertigungsstandort soll auf dem Gelände des bulgarischen Munitionsherstellers bei Sopot …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.