HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar uzu den Zahlen. Allerdings werde die Luft nach dem starken Lauf der Aktie dünner./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0100





© 2025 dpa-AFX-Analyser