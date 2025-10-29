Bei neuen Windkraftprojekten im Schwarzwald setzt die Ökostrom Erzeugung Freiburg GmbH auf die RBC-D-Rotorblatttraversen des Allgäuer Unternehmens ematec AG. Die Kombination aus Traversentechnologie und autonomem Positionierungssystem erleichtert den Aufbau von Enercon-Anlagen in anspruchsvollem Gelände und sorgt für mehr Prozesssicherheit. Schwarzwald treibt Ausbau der Windenergie voranDie Ökostromgruppe Freiburg ist eine der zentralen Akteur:innen der Energiewende im Südwesten. 2024 hat sie drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
