Bei neuen Windkraftprojekten im Schwarzwald setzt die Ökostrom Erzeugung Freiburg GmbH auf die RBC-D-Rotorblatttraversen des Allgäuer Unternehmens ematec AG. Die Kombination aus Traversentechnologie und autonomem Positionierungssystem erleichtert den Aufbau von Enercon-Anlagen in anspruchsvollem Gelände und sorgt für mehr Prozesssicherheit. Schwarzwald treibt Ausbau der Windenergie voranDie Ökostromgruppe Freiburg ist eine der zentralen Akteur:innen der Energiewende im Südwesten. 2024 hat sie drei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.