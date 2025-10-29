

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Auftragsforschungsinstitut Nucro-Technics Inc. mit Sitz in Toronto, das in Zusammenarbeit mit Onco präklinische und analytische Entwicklungsdienste durchführt, mit Laborarbeiten im Rahmen des Programms des Unternehmens begonnen hat, das dem Unternehmen eine Zulassung als Prüfpräparat ("Investigational New Drug/IND") ermöglichen soll. Der Schwerpunkt dieser ersten Phase liegt auf der Entwicklung und Validierung fortgeschrittener Analysemethoden zur Messung des exklusiv lizenzierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmers (PNKP) von Onco sowohl in präklinischen Proben als auch in Arzneimittelformulierungen. Diese Methoden sind ein Eckpfeiler präklinischer Tests und stellen sicher, dass Forscher zuverlässig nachverfolgen können, wie das Medikament im Körper verarbeitet wird. Ein Teil dieser Bemühungen wird Tiermodellversuche umfassen, um wichtige Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der Wirkstoff metabolisiert und verteilt wird, bevor der Übergang zu klinischen Studien erfolgt. In der Praxis bedeutet dies, dass mit dieser Arbeit die wesentlichen Analyseinstrumente festgelegt werden, die von den Regulierungsbehörden als notwendige Voraussetzung für künftige klinische Humanstudien benötigt werden. Onco-Innovations schreitet mit präklinischem Programm fort: Nucro-Technics beginnt mit der Entwicklung von Analysemethoden für die PNKP-Technologie. Die Analysemethoden, die Nucro-Technics für diese Labortests entwickelt, basieren auf der Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS), einer Goldstandard-Technologie https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8748372/ für empfindliche und präzise Wirkstoffmessungen. Diese Assays dienen der Quantifizierung der PNKP-Technologie (auch als A83B4C63 bezeichnet) in Tiermodellplasmen und verwandten biologischen Systemen sowie des proprietären Nanopartikel-Verabreichungssystems auf Polymerbasis. Durch die genaue Messung sowohl der freien als auch der verkapselten Form des Wirkstoffs sollen die Methoden kritische Daten zur Stabilität, zum Metabolismus und zur Gesamtexposition in vivo liefern. Diese duale Fähigkeit ist angesichts des neuartigen Formulierungsansatzes, der im Mittelpunkt des Onco-Programms steht, besonders wichtig. Nach ihrer Validierung sollen diese Methoden als Grundlage für eine breite Palette anstehender Studien dienen, einschließlich formaler toxikologischer und pharmakokinetischer Bewertungen, die nach "GLP-Standards" ("GLP", "Good Laboratory Practice", Gute Laborpraxis) durchgeführt werden. Regulierungsbehörden wie die US-amerikanische "Food and Drug Administration" ("FDA") und "Health Canada" benötigen validierte Analyseinstrumente, um sicherzustellen, dass Sicherheits- und Dosierungsdaten genau, reproduzierbar und für die Entscheidungsfindung geeignet sind. Neben der Compliance bieten solche robusten bioanalytischen Methoden Onco auch wissenschaftliche Erkenntnisse, da sie hochwertige Daten generieren, die als Richtschnur für die Optimierung und Dosierung von Formulierungen dienen. "Die validierten Analyseinstrumente, die Nucro-Technics derzeit entwickelt, sind nicht nur für unsere behördlichen Einreichungen von entscheidender Bedeutung, sondern auch für das Verständnis, wie sich die PNKP-Technologie im Körper verhält, während wir eine neue Klasse von Therapien für die DNA-Reparatur in die klinische Phase überführen", erklärte Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations. Über Onco-Innovations Limited Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt. Allein die schiere Dimension der jährlichen Gesamtkosten im Kampf gegen Krebs unterstreicht das enorme Marktpotenzial: Weltweit belaufen sich direkte medizinische Ausgaben für Diagnostik, Therapien und Medikamente sowie indirekte Kosten durch Produktivitätsverluste und Pflegeaufwendungen auf beeindruckende 1,16 Billionen US-Dollar. Vor diesem Hintergrund erkennen strategisch denkende Investoren sofort die Chancen in einem Sektor, dessen gesellschaftliche und ökonomische Relevanz in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte. Integrierter Ansatz in der Onkologie Onco Innovations verfolgt eine klar strukturierte, aber zugleich diversifizierte Strategie: Durch die Kombination mehrerer komplementärer Geschäftsbereiche strebt das Unternehmen eine führende Position im dynamisch wachsenden Onkologiemarkt an. Im Zentrum steht eine weltweit exklusive Lizenz für eine patentierte Technologie, die auf die Behandlung solider Tumore abzielt. Ein interdisziplinäres Team hochqualifizierter Wissenschaftler arbeitet derzeit an der Entwicklung neuartiger Therapien, die sich noch in der präklinischen Phase befinden, jedoch bereits signifikante Fortschritte vorweisen können. Forschungsfortschritte in der Darmkrebstherapie Im Fokus der Forschung steht eine Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation, die gezielt gegen Fernmetastasen bei sporadischem Darmkrebs entwickelt wird. Besonders hervorzuheben ist die präklinische Entwicklung der Formulierung "A83B4C63": In In-vivo-Studien an Mausmodellen konnte eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums sowie eine signifikante Verlängerung der Überlebenszeit nachgewiesen werden. Noch eindrucksvoller zeigte sich der synergistische Effekt in Kombination mit einer Strahlentherapie - ein Ansatz, der künftig eine Schlüsselrolle in der personalisierten Krebsbehandlung spielen könnte. Onco Innovations verfügt darüber hinaus über ein wachsendes Patentportfolio mit derzeit fünf aktiven Patenten, die sämtlich auf die Onkologie ausgerichtet sind. Diese Innovationskraft positioniert das Unternehmen als Technologieträger in einem Markt mit langfristig steigender Nachfrage. Marktpotenzial und wirtschaftliche Perspektiven Laut aktuellen Prognosen wird der US-Markt für onkologische Therapien bis 2032 ein Volumen von rund 479 Milliarden USD erreichen. Spezifisch für Darmkrebstherapeutika wird ein Marktvolumen von 18 Milliarden USD erwartet - eine deutliche Indikation für die wirtschaftliche Attraktivität dieses Segments. Angesichts der vorliegenden Forschungsfortschritte und des fokussierten Geschäftsmodells bietet Onco Innovations ein bemerkenswertes Wachstumsprofil für Investoren, die frühzeitig an der Wertschöpfung im Biotech-Sektor partizipieren möchten. Wissenschaftliche Exzellenz kombiniert mit unternehmerischem Weitblick Das Unternehmen agiert an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie, datengetriebener Präzisionsmedizin und einem enorm wachsenden Gesundheitsmarkt. Für langfristig orientierte Investoren eröffnet sich hier eine potenziell lukrative Gelegenheit in einem Segment, das von strukturellem Wachstum getragen wird - medizinisch wie ökonomisch. Attraktive Einstiegsmöglichkeiten in den digitalen Gesundheitssektor Die Zeit drängt also bereits, denn Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) könnte mit seinen Ambitionen die Branche erheblich bereichern. Daher ist es ratsam, hier frühzeitig zu investieren, um vom potenziellen Wachstum der Aktie zu profitieren. Das Unternehmen gehört zu den wenigen seiner Branche, die börsennotiert sind, und seine Aktien scheinen zum aktuellen Zeitpunkt noch unterbewertet zu sein. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der vielversprechenden Markteintrittsstrategie und der erkennbaren Entwicklung hin zu einem klaren Trend in der innovativen Digital-Health-Branche. Aktueller Rücksetzer als antizyklische Einstiegschance? Nach einer beachtlichen Kursrallye von 0,579 Euro (Stand: 02.01.25) auf 1,86 Euro Ende Februar 2025, was einer Steigerung von 221 Prozent entspricht, erlebte die Aktie zuletzt einige kleinere Konsolidierungsphasen. Mitte des Jahres folgte ein erneuter Kursaufschwung: Vom 18.06.25 bei 0,945 Euro kam der Preis innerhalb kürzester Zeit noch einmal auf beachtliche 1,48 Euro zurück - eine Steigerung von 56 Prozent. Der aktuelle Kurs knapp unter einem Euro bietet damit erneut ein attraktives Einstiegsniveau für risikobewusste Investoren, gerade in den derzeit starken Zeiten an den Börsen mit erheblichem Potenzial für eine Jahresendrallye.

