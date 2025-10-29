ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Auf den zweiten Blick seien die Quartalsergebnisse trotz der Enttäuschung bei Umsatz und Ergebnis (Core EPS) von hoher Qualität, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in einer Nachbetrachtung. Denn die Wachstumstreiber des Pharmakonzerns - Kesimpta, Kisqali und Scemblix - hätten die Erwartungen allesamt übertroffen./rob/ag/edh



