Hannover treibt die Wärmewende voran: Das neue Biomasse-Heizkraftwerk Stöcken hat erstmals grüne Wärme ins Netz eingespeist. Die Anlage zählt zu den modernsten ihrer Art in Deutschland und gilt als Schlüsselprojekt für den frühzeitigen Kohleausstieg der Region. Technologischer Meilenstein für die grüne FernwärmeDas Biomasse-Heizkraftwerk (BMHKW) Stöcken ist die erste Altholzverbrennungsanlage Deutschlands, die mit einer Großwärmepumpe an der Rauchgaskondensation kombiniert ist. Diese Technik nutzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
