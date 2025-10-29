© Foto: DALL*E

Ein Wink von US-Präsident Trump, und die Aktie knallt durch die Decke: Nvidia steigt auf ein neues Allzeithoch.Die Aktien von Nvidia setzten ihren rasanten Aufstieg auf ein neues Rekordniveau fort: All-time-high! US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping über die Blackwell-Prozessoren des Chipkonzerns sprechen zu wollen. "Wir werden über die Blackwells sprechen", sagte Trump am Mittwoch im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Treffens mit Xi, das noch in dieser Woche stattfinden soll. Er bezeichnete den Chip als "super duper" und erklärte, Nvidia-CEO Jensen Huang habe ihm kürzlich eine Version des Beschleunigers im Oval Office gezeigt. …