NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat GSK nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zum Abschied seines Chefs die Erwartungen solide übertroffen und den Ausblick angehoben, kommentierte Justin Smith am Mittwoch./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00BN7SWP63

