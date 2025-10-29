München - Trotz zweier Tore in Champions League und Bundesliga hat Ex-Bayern-Profi Mario Basler noch Zweifel an Nachwuchstalent Lennart Karl. Gegenüber dem Portal "Absolut Fussball" äußerte sich der ehemalige Nationalspieler kritisch zur aktuellen Euphorie um den Youngster.



"Da muss man schon Stammspieler sein, und das sehe ich im Moment nicht", so Basler über Karls Nationalmannschaftschancen. Er warnte vor zu hohen Erwartungen: "Man muss dem Jungen Zeit geben und sehen, ob es letztendlich reicht, sich beim FC Bayern durchzusetzen und Stammspieler zu werden. Aktuell zweifle ich da noch ein bisschen dran." Besonders die körperlichen Anforderungen sieht Basler als Problem.



Zur geplatzten Hospitanz von Jerome Boateng äußerte sich Basler derweil diplomatisch, aber deutlich: "Vielleicht hat auch der FC Bayern gesagt, das ergibt keinen Sinn, die Fans sind gegen dich, sie gehen auf die Barrikaden, und wir wollen Ruhe haben." Er vermutet eine beidseitige Verständigung hinter dem Rücktritt.





