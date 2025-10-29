3L Capital: Analysten sehen enormes Potenzial in Heliostar Metals!

Anzeige / Werbung

Ein neuer Analystenbericht von 3L Capital sorgt für Aufmerksamkeit: Nach einem mehrtägigen Standortbesuch und einer umfassenden Projektbewertung sehen die Analysten Heliostar Metals an einem entscheidenden Wendepunkt. Aus einem früheren Explorationsunternehmen ist ein wachstumsstarker Goldproduzent geworden. Mit stabilen Cashflows, technischer Präzision und klarer Projektstrategie formt das Management den Weg zu einem mittelgroßen Produzenten.

Strategischer Wandel und neue Unternehmensstruktur

Nach Einschätzung der Analysten habe sich Heliostar Metals in den vergangenen zwölf Monaten grundlegend gewandelt. Unter der Leitung von CEO Charles Funk und Chairman Jacques Vaillancourt habe das Management das Unternehmen von einer explorationsfokussierten Organisation zu einem Cashflow-orientierten Betreiber mit mehreren Projektschwerpunkten weiterentwickelt. Die Einnahmen aus laufenden Operationen - insbesondere aus der La-Colorada-Mine - sollen laut Management künftig die Entwicklung des Kernprojekts Ana Paula finanzieren. Diese Strategie sei laut 3L Capital ein entscheidender Vorteil in einem Marktumfeld, das häufig durch Kapitalverwässerung geprägt sei.



Das Analystenteam schreibt, Heliostar liefere "nicht nur Ziele, sondern Ergebnisse" und das Management arbeite mit "operativer Logik und Kapitaldisziplin". Das Ziel des Unternehmens liege bei einer jährlichen Produktion von über 100.000 Unzen Goldäquivalent (AuEq) bis 2028 und über 250.000 AuEq bis 2030.

Ana Paula: technisches Herzstück mit hohem Potenzial

Laut 3L Capital bildet das Ana-Paula-Projekt das zentrale Werttreiber-Asset von Heliostar Metals. Das Unternehmen konzentriere sich auf ein 15.000-20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, um Ressourcen zu erweitern, den Goldgehalt zu erhöhen und neue oberflächennahe Zonen mit über 2,5 g/t Gold zu identifizieren.



Die geplante Preliminary Economic Assessment (PEA) im vierten Quartal 2025 solle erstmals die Wirtschaftlichkeit eines reinen Untertagebetriebs zeigen. 3L Capital rechne mit Rückgewinnungen über 90 %, insbesondere durch die Integration des BIOX-Verfahrens. Dieses Verfahren nutzt spezielle Bakterien, die schwefel- und eisenhaltige Mineralien im Erz biologisch oxidieren. Dadurch wird das im Gestein eingeschlossene Gold freigesetzt, das sonst kaum oder nur mit hohem Chemikalieneinsatz gewonnen werden könnte. BIOX gilt als umweltfreundlicher, kosteneffizienter und technisch zuverlässiger als herkömmliche Röst- oder Druckoxidationsmethoden und ist weltweit in mehreren Großminen erfolgreich im Einsatz.



Das Erzvorkommen sei geologisch kompakt und gleichmäßig mineralisiert, was laut Bericht eine stabile, planbare Förderung ermögliche. Die Analysten modellieren eine Produktion von rund 75.000 Unzen Gold pro Jahr über etwa neun Jahre, mit über 100.000 Unzen jährlich in den ersten drei Jahren. Die geschätzten Investitionskosten lägen bei rund 300 Mio. US-Dollar, wovon etwa 50 Mio. auf die BIOX-Anlage entfielen.



Heliostar bereite zudem einen neuen Umweltgenehmigungsantrag (MIA) für den Untertagebetrieb vor, dessen Einreichung im ersten Quartal 2026 geplant sei. Durch das neue Design werde die betroffene Oberfläche um bis zu 45% reduziert, was laut 3L Capital die Genehmigungschancen verbessere. Eine Entscheidung könne im ersten Quartal 2027 erfolgen. Analyst Steven Therrien bezeichnete Ana Paula als "technisch ausgereiftes Projekt mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und klarer Entwicklungslogik".