Mit Grokipedia sagt der rechte Milliardär Elon Musk Wikipedia mit KI-generierten Texten den Kampf an. Das Ergebnis ist ein Paradebeispiel für den Bias, den KI-Tools mit sich bringen können. Wer einmal auf einer Diskussionsseite eines viel besuchten Wikipedia-Artikels war, merkt eines direkt: Unter den ehrenamtlichen Editor:innen der Online-Enzyklopädie gibt es keine ideologische Gleichschaltung. In der Diskussion um die Behauptung, dass Donald Trump ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.