FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht den Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA als weiteren Rückschlag für den Medizintechnikkonzern in seinen Bemühungen, die Qualitätsstandards zu verbessern, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion schrieb./ag/edh



