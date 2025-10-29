Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz ist am Mittwoch bei den Anlegern gut angekommen. Der Gewinn ging zwar um 30,8 Prozent zurück, der Umsatz knickte um 6,9 Prozent ein. Dennoch lag Mercedes mit dem Zahlenwerk über den Erwartungen der Analysten. Der Markt goutiert das Zahlenwerk mit einem Plus von 6,6 Prozent bei der Aktie.Mercedes-Benz hat im dritten Quartal unter anderem wegen seines laufenden Sparprogramms mit Stellenstreichungen einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzerngewinn sackte im Jahresvergleich ...

