Die operative Wende beim finnischen Kraftstoffhersteller Neste nimmt Fahrt auf. Mit den Zahlen zum dritten Quartal bestätigt die Gesellschaft den Aufwärtstrend. Der AKTIONÄR-Tipp aus dem Aktien-Report "Die Treibstoff-Revolution - Turnaround-Chance des Jahres" schießt daraufhin auf ein neues 52-Wochen-Hoch.Zwar verfehlte Neste die Umsatzschätzung in Höhe von 5,27 Milliarden Euro mit lediglich 4,53 Milliarden Euro deutlich. Dafür wussten die Finnen bei der Profitabilität zu überzeugen: Das bereinigte ...

