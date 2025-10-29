Arlington - Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferung seines Grossraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust. Das erste Exemplar dürfte statt 2026 erst im Jahr 2027 ausgeliefert werden, teilte der Konzern am Mittwoch zusammen mit seinen Geschäftszahlen des dritten Quartals mit. Die Verschiebung kostet Boeing vor Steuern 4,9 Milliarden US-Dollar. Im abgelaufenen Quartal verbuchte ...

