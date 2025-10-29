Zürich - Welche Rolle Firmenwagen für Arbeitnehmende spielen, zeigt eine aktuelle Studie von YouGov im Auftrag von AutoScout24. Unter den erwerbstätigen Befragten verfügt rund ein Viertel der Haushalte über einen Firmenwagen. Bei den Fahrzeugtypen dominieren Limousine, SUV und Kombi. Noch immer verfügen die meisten Firmenfahrzeuge in der Schweiz über einen Verbrennungsmotor (68 %), während der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge bei lediglich 8 % liegt. ...

