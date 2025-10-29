Basel - Auch wenn die Straumann-Zahlen durchaus Licht und Schatten boten, ist es vor allem der Blick nach vorne, der am Mittwoch gut ankommt. Die Aktie ist mit grossem Abstand der stärkste Blue Chip. Auch die strategischen Entscheidungen für das Kieferorthopädie-Geschäft werde wohlwollend aufgenommen. Wie der Dental- und Implantate-Spezialist am Mittwoch berichtete, stiegen die Umsätze im dritten Quartal um 2,9 Prozent auf 602,2 Millionen Franken. ...

