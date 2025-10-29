Kalamazoo-Update: Fokus auf Ashburton und Ressourcenzuwachs

Anzeige / Werbung

Im aktuellen Quartalsbericht hat Kalamazoo Resources weitere Fortschritte bei der Entwicklung des Ashburton-Goldprojekts bekannt gegeben. Die laufende Scoping-Studie für die Lagerstätte Mt Olympus befinde sich im Zeitplan. Zudem sei das Projektgebiet durch die Übernahme zusätzlicher Explorationslizenzen erheblich erweitert worden. Beide Maßnahmen zielten laut Unternehmen darauf ab, das wirtschaftliche Potenzial des Projekts zu vergrößern.

Scoping-Studie für Mt Olympus läuft planmäßig

Wie Kalamazoo mitteilte, schreitet die im Vorquartal gestartete Scoping-Studie planmäßig voran und solle im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Die Studie konzentriere sich auf eine mögliche Tagebau-Entwicklung der Lagerstätte Mt Olympus, die laut Unternehmen rund drei Viertel der Gesamtressourcen des Ashburton-Projekts umfasse.



Im Rahmen einer erneuten Grubenhüllenoptimierung seien bei einem angenommenen Goldpreis von 4.500 AUD pro Unze bis zu 772.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,53 g/t als potenziell abbaubares Material identifiziert worden. Die geplante Verarbeitung erfolge demnach über eine konventionelle Zerkleinerungs- und Flotationsanlage mit Produktion eines Goldkonzentrats.