Kalamazoo-Update: Fokus auf Ashburton und Ressourcenzuwachs

Anzeige / Werbung
Im aktuellen Quartalsbericht hat Kalamazoo Resources weitere Fortschritte bei der Entwicklung des Ashburton-Goldprojekts bekannt gegeben. Die laufende Scoping-Studie für die Lagerstätte Mt Olympus befinde sich im Zeitplan. Zudem sei das Projektgebiet durch die Übernahme zusätzlicher Explorationslizenzen erheblich erweitert worden. Beide Maßnahmen zielten laut Unternehmen darauf ab, das wirtschaftliche Potenzial des Projekts zu vergrößern.
Im aktuellen Quartalsbericht hat Kalamazoo Resources weitere Fortschritte bei der Entwicklung des Ashburton-Goldprojekts bekannt gegeben. Die laufende Scoping-Studie für die Lagerstätte Mt Olympus befinde sich im Zeitplan. Zudem sei das Projektgebiet durch die Übernahme zusätzlicher Explorationslizenzen erheblich erweitert worden. Beide Maßnahmen zielten laut Unternehmen darauf ab, das wirtschaftliche Potenzial des Projekts zu vergrößern.
Scoping-Studie für Mt Olympus läuft planmäßig
Wie Kalamazoo mitteilte, schreitet die im Vorquartal gestartete Scoping-Studie planmäßig voran und solle im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Die Studie konzentriere sich auf eine mögliche
Tagebau-Entwicklung der Lagerstätte Mt Olympus, die laut Unternehmen rund drei Viertel der Gesamtressourcen des Ashburton-Projekts umfasse.
Im Rahmen einer erneuten Grubenhüllenoptimierung seien bei einem angenommenen Goldpreis von 4.500 AUD pro Unze bis zu 772.000 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,53 g/t als potenziell abbaubares Material identifiziert worden. Die geplante Verarbeitung erfolge demnach über eine konventionelle Zerkleinerungs- und Flotationsanlage mit Produktion eines Goldkonzentrats.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)