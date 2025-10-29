Comeback-Chance bei Sixt? Warum sich Anleger jetzt positionieren könnten
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|75,75
|75,90
|14:55
|75,85
|75,95
|14:44
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:54
|Comeback-Chance bei Sixt? Warum sich Anleger jetzt positionieren könnten
|Comeback-Chance bei Sixt? Warum sich Anleger jetzt positionieren könnte
► Artikel lesen
|Di
|JEFFERIES stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen von Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers...
► Artikel lesen
|Di
|SIXT SE rast allen davon - jetzt bloß nicht zögern!
|Sa
|Sixt-Konkurrent: Autovermieter Starcar hat Insolvenz beantragt
|Do
|Schröders Nebenwerte-Watchlist: ATOSS, Sixt, LAIQON, Friedrich Vorwerk, MBB - Zahlen, Charts, Ziele
|In der neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist geht es um starke Quartalszahlen, interessante Chartbilder und neue Kursziele aus dem Nebenwerte-Sektor. Atoss Software überrascht positiv: Nach...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|SIXT SE
|75,90
|-2,44 %