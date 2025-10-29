Acht Projekte sollen bereits im kommenden Jahr baureif sein und 2027 ans Netz gehen. Insgesamt will der britische Photovoltaik- und Batteriespeicherprojektentwickler bis Ende 2028 in Deutschland 2 Milliarden Euro investieren. Als der weltweit aktive britische Projektentwickler Elements Green im Juli 2024 den Bau von 35 Megawatt Photovoltaik-Leistung in Kombination mit einem 400 Megawatt-/800-Megawattstunden-Batteriespeicher im niedersächsischen Alfstedt ankündigte, war dies bereits eines der größten Projekte dieser Art in Deutschland. Jetzt aber hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass der Speicher ...

