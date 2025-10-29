NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag



