Neue Funktionen erweitern die automatisierte Workflow-Steuerung auf alle wichtigen SAP-ERP-Schnittstellen und helfen Unternehmen dabei, hybride Umgebungen zu vereinheitlichen und Modernisierungsprozesse zu beschleunigen BURLINGTON, Massachusetts, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Precisely , einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute die neuesten Updates für seine Automate Evolve -Plattform vorgestellt, mit denen die Automatisierungsfunktionen für SAP Fiori- und SAP GUI für HTML-Benutzeroberflächen erweitert werden. Diese Erweiterung ermöglicht es Unternehmen, die Verwaltung hybrider SAP-Umgebungen mit größerer Effizienz, Konsistenz und Compliance zu vereinfachen, während sie ihren Weg zu SAP S/4HANA fortsetzen. Während sich Unternehmen auf die von SAP für 2027 gesetzte Frist für die Migration von ECC zu S/4HANA vorbereiten, arbeiten viele in komplexen Hybridumgebungen mit einer Mischung aus SAP GUI, Fiori und GUI für HTML-Schnittstellen. Eine neue Studie[1] zeigt, dass 54 % der Unternehmen weiterhin mit gemischten Benutzeroberflächenumgebungen zu kämpfen haben. Diese fragmentierte Landschaft verlangsamt oft die Einführung von Automatisierung, erhöht den manuellen Aufwand und schafft Herausforderungen bei der Einhaltung von regulatorischen Vorgaben wie SOX und internen Governance-Kontrollen. Mit den neuesten Updates für Automate Evolve profitieren Kunden von einer einzigen No-Code-/Low-Code-Plattform, die kontrollierte Workflow-Automatisierungen in ECC- und S/4HANA-Umgebungen bietet und alle SAP-ERP-Schnittstellen abdeckt. Precisely ermöglicht es Unternehmen, Effizienz zu erzielen und gleichzeitig die Überprüfbarkeit während ihrer gesamten SAP-Modernisierung aufrechtzuerhalten. Dies wird erreicht, indem der Kontextwechsel, der mit der Verwaltung von SAP-Workflows in komplexen Benutzerumgebungen einhergeht, eliminiert wird und Unternehmen eine nahtlose Skalierung der Automatisierung ermöglicht wird. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: Unterstützung für SAP Clean Core-Strategien - Minimierung von SAP-Anpassungen innerhalb von SAP S/4HANA zur Angleichung an die Best Practices von SAP für die Modernisierung

