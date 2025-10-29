Umtausch- und Zeichnungsstart am 31.10.2025

Jetzt ist es offiziell, der FC Schalke 04 begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460AT6) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die nunmehr sechste Anleihe der Königsblauen ist mit einem jährlichen Zinskupon von 6,50% ausgestattet und läuft bis zum 26.11.2030. Zudem gibt es einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus - sollte Schalke 04 bis zur Saison 2029/30 in die Bundesliga aufsteigen, wird den Anlegern einmalig 1,50 % zusätzlich ausgezahlt.

Hauptziel der Emission ist die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Schalke-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5). Neben den Inhabern der besagten Anleihe 2021/26 können auch Gläubiger der Schalke-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...