ETHENEA: Kommentar zur kommenden Fed-Sitzung am 29. Oktober

28.10.2025 -

Die Federal Reserve wird ihre risikominimierenden Zinssenkungen auf der FOMC-Sitzung am 29. Oktober 2025 fortsetzen. Ungeachtet des Regierungsstillstands und der daraus resultierenden Datenlücke signalisieren die Mitglieder der Zentralbank einhellig, dass es höchste Priorität habe, der Abschwächung des Arbeitsmarktes entgegenzuwirken. Daher gilt eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte (bp) als so gut wie sicher, wobei eine weitere Senkung im Dezember erwartet wird.

Die Kommentare der Fed-Mitglieder zementieren diese Erwartung: Während Vorsitzender Powell kaum veränderte Aussichten sieht, befürwortet Gouverneur Waller die Senkung als reines Risikomanagement, mahnt jedoch gleichzeitig zur Vorsicht bei künftigen Schritten.

Der Shutdown als Blackout und die Liquiditätsspannungen

Der anhaltende Regierungsstillstand hat zur Folge, dass wichtige Wirtschaftsdaten (Einzelhandel, Industrieproduktion, Arbeitsmarkt) verschoben werden. Infolgedessen wird die Fed zu einem "Blindflug" gezwungen, was eine transparente Einschätzung des aktuellen Wirtschaftszustands erschwert. Dies gilt insbesondere für die Inflation: Die VPI-Daten für September sind voraussichtlich noch verlässlich, für die Datenerhebung im Oktober kann dies jedoch nicht behauptet werden. Gleichzeitig gerät die Gesamtwirtschaft unter Stress: Jede Shutdown-Woche reduziert das annualisierte BIP-Wachstum um etwa 15 Basispunkte und es bestehen weiterhin langfristige Risiken für die Haushaltsstimmung.

Liquiditätsengpässe führen zur Einstellung der QT

Hinzu kommt, dass die kurzfristigen Märkte erkennbaren Liquiditätsstress zeigen, obwohl eine Zinssenkung erwartet wird. So stieg die effektive Federal Funds Rate (EFFR) auf 4,11 %. Eine Bewegung dieses Zinses nach oben ohne Zinsentscheid zeugt von fehlender Liquidität. Zusätzlich sank die überschüssige Liquidität (Reverse Repo) auf lediglich 4 Mrd. USD. Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass die Notfall-Repo-Fazilität der Fed (4,25 %) am 16. Oktober mit 8,35 Mrd. USD ungewöhnlich stark in Anspruch genommen wurde. Diese Spannungen, die durch den laufenden Bilanzabbau (QT) und große Treasury-Abrechnungen verstärkt werden, unterstützen die These eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses. Infolgedessen wird die Fed voraussichtlich das Tempo des QT zu drosseln (z. B. durch eine Senkung der monatlichen Abflussgrenze für Treasuries auf null), um das Ziel eines Regimes mit ausreichenden Reserven zu erreichen. Eine entsprechende Ankündigung erwarten wir Ende Oktober.

Fazit: Eine Versicherungspolice gegen Konjunkturrisiken

Die Zinsschritte dieses Jahres sind in erster Linie primär eine "Versicherung" gegen Konjunkturrisiken. Angesichts der Wachstumserwartungen dienen weitere Senkungen im nächsten Jahr der Normalisierung hin zu einem neutralen Niveau. Insgesamt erwarten wir, dass der Leitzins seinen Abwärtstrend beibehält und bis Mitte 2026 im Bereich von 3,00-3,25 % liegen wird, da die Fed ihren Fokus weiterhin auf die Stützung des Arbeitsmarktes legt.

Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar. Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise/. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein. Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxembourg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin bezogen werden.

Informationen für Anleger in Belgien: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationsdokumente (PRIIPs-KIDs), die Jahresberichte und die Halbjahresberichte des Teilfonds sind auf Anfrage kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg und beim Vertreter erhältlich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle Rechte vorbehalten.24.10.2025