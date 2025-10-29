Ettlingen (ots) -Der IT-Refurbisher afb social & green IT ist einer der Testsieger im aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest 09/2025. Der Online-Shop von afb wurde als "Bester Online-Shop für refurbished Apple- und Windows-Laptops" ausgezeichnet. Damit stellt afb einmal mehr seine hohe Professionalität in der Wiederaufbereitung gebrauchter IT-Hardware unter Beweis.Getestet wurden Apple- und Windows-Geräte aus Shops von acht verschiedenen Anbietern. Stiftung Warentest prüfte die dort gekauften Laptops unter anderem auf den äußeren Zustand, die Aktualität des Betriebssystems, die Funktionalität der verbauten Komponenten und die Akkulaufzeit. Ebenfalls mit in die Wertung flossen die Beschreibung der Geräte im Online-Shop, die Abwicklung des Einkaufs und der Kundenservice. Das Ergebnis zeigt: Der Online-Shop von afb social & green IT ist der beste Anbieter in der Rubrik "Online-Shops für refurbished Apple- und Windows-Laptops" von Stiftung Warentest 09/2025 mit der Gesamtnote gut (2,2).Entscheidungshilfe für Unternehmen und VerbraucherDaniel Büchle, Geschäftsführer von afb social & green IT, sagt: "Das hervorragende Testergebnis bestätigt, dass wir unserem Anspruch als Premium Refurbisher gerecht werden. Unsere Partner und Kunden vertrauen zu Recht auf unsere Erfahrung, unsere Kompetenz und unsere strengen Anforderungen im Refurbishing-Prozess." Mit 20 Standorten in fünf Ländern ist afb social & green IT das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas und einer der wenigen Microsoft Authorized Refurbisher in Deutschland. Der Dienstleister veröffentlicht jährlich in einem detaillierten Wirkungsbericht, welche Rohstoffe und Ressourcen durch die Aufbereitung der IT-Geräte eingespart werden, und sorgt so für Transparenz.Mit dem aktuellen Vergleich von Refurbishern liefert Stiftung Warentest jetzt eine weitere Entscheidungshilfe, denn der Markt für wiederaufbereitete IT wächst. Viele Unternehmen und Privatpersonen wählen inzwischen bewusst die ressourcenschonende Alternative. So haben laut einer repräsentativen Verbraucherumfrage des TÜV-Verbands aus dem Jahr 2024 fast ein Fünftel der Befragten schon einmal zu einem professionell aufbereiteten Gerät gegriffen. Auch 15 Prozent der Unternehmen setzen auf refurbished IT, wie der Digitalverband bitkom im gleichen Jahr ermittelt hat.Professionelle IT-Aufbereitung kombiniert mit sozialem UnternehmertumAls zertifizierter IT-Refurbisher kauft afb gebrauchte IT- und Mobilgeräte von Unternehmen und Behörden an, übernimmt den gesamten Prozess von der Abholung mit eigener Logistik, der datensicheren Löschung und technischen Aufbereitung bis zum Verkauf im Online-Shop oder in lokalen Shops vor Ort. afb trägt damit zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft im IT-Sektor bei und ist gleichzeitig ein Vorreiter für Inklusion und soziales Unternehmertum: Fast die Hälfte der Belegschaft sind Menschen mit Behinderungen, beschäftigt am ersten Arbeitsmarkt. Daniel Büchle betont: "Als IT-Dienstleister und Inklusionsunternehmen mit nachweislich sozialem und ökologischem Impact beweisen wir tagtäglich, dass eine soziale Kreislaufwirtschaft mit Green IT möglich ist."Mehr Informationen und Bildmaterial unter: afb social & green IT (https://www.der-pressedienst.de/wirtschaft/wirtschaft-it/stiftung-warentest-it-refurbisher-afb-ueberzeugt-durch-qualitaet/)Pressekontakt:der-pressedienst.deMarkus RahnerTelefon: (+49) 7171 / 9 25 29 90info@der-pressedienst.deOriginal-Content von: AfB gemeinnützige mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179928/6147632