San Francisco - Brian Chesky, Chef und Co-Gründer der Reiseplattform Airbnb, warnt angesichts von Rekordbewertungen von Tech-Unternehmen vor überzogenen Erwartungen. Die Transformationskraft von Künstlicher Intelligenz (KI) hält er kurzfristig ebenso für überschätzt wie die Möglichkeiten, mit ihr Geld zu verdienen: "KI hat die Welt noch nicht verändert, sie hat es einfach nicht", sagte Chesky dem "Handelsblatt".



Auf das alltägliche Leben der meisten Menschen habe sie bislang kaum Einfluss genommen. "Das wird deutlich länger dauern, als viele denken." Er rechne mit maßgeblichen ökonomischen Effekten erst in den 2030er-Jahren, sagte der Airbnb-Chef.



Der Unternehmer stellte vor allem Enttäuschungen beim ChatGPT-Entwickler OpenAI in den Raum. Chesky ging etwa auf OpenAIs Rekordinvestitionen in Rechenzentren und KI-Chips ein: "Wenn ein Unternehmen Kapitalzusagen in Höhe von mehreren Hundert Milliarden oder gar einer Billion Dollar hat", sagte Chesky, dann müsse es im Gegenzug "letztlich auch Erlöse in dieser Höhe" vorweisen können. Diese seien kurzfristig jedoch nicht zu erwarten.



Chesky ist gerade dabei, sein eigenes Unternehmen neu aufzustellen. Anstatt bloß Ferienwohnungen und -häuser zu vermitteln, will er zunehmend auch Hotelzimmer ins Angebot aufnehmen. Die Kunden wünschten das, sagte der Airbnb-Chef. Sein Unternehmen konzentriere sich auf "unabhängige Hotels" abseits der großen Ketten, sagte Chesky. Die Integration von Flügen oder Mietwagen wollte er zwar noch nicht direkt bestätigen. Die Öffentlichkeit könne aber davon ausgehen, dass noch "viele, viele neue Angebote" dazukommen würden. Airbnb werde "wirklich fast alles anbieten, was Reisen und Leben betrifft".





