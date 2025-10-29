© Foto: Christoph Dernbach - dpa

Endlich! Big-Tech startet in die Earnings-Season. Und mit dabei sind gleich die Schwergewichte Apple, Alphabet und Meta.Der Countdown läuft: Am Mittwoch legen nachbörslich die ersten Big-Tech-Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das letzte Quartal vor. Voran gehen Apple, Alphabet und Meta. Eine der entscheidenen Fragen: Momentan rangieren die Tech-Werte auf einem All-Time-High. Können sie die Erwartungen übertreffen? Apple Apple hatte zu Beginn des Jahres massive Probleme. Vor allen Dingen das China-Geschäft und anhaltene Probleme KI in das Geschäftsmodell zu integrieren, gefiel den Anlegern gar nicht. Mittlerweile haben sich die Anteilsscheine aber wieder erholt, denn die iPhone 17 …