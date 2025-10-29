Die Voltara GmbH hat bei der CS Wismar GmbH (Sonnenstromfabrik) 50 Megawatt exklusive Produktionskapazität für neue 500-Watt-Back-Contact-Module reserviert. Damit erhalten ihre Installationspartner:innen frühzeitig Zugang zu einer effizienten, europäischen Modultechnologie. Voltara hat als erste Anbieterin einen Rahmenvertrag mit der Sonnenstromfabrik geschlossen und sich damit 50 MW dedizierte Produktionskapazität für die neuen 500-W-Module gesichert. Das Unternehmen reagiert damit auf die hohe ...

