Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 29.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
29.10.2025 15:30 Uhr
183 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Felix Herrmann (ARAMEA): Kapitalmarktprognosen für die kommenden sechs Monate

Die politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen in den USA und Europa prägen derzeit die Märkte in unterschiedlicher Weise, erläutert Felix Herrmann, Chefvolkswirt bei Aramea Asset Management:

"In den USA ist die Arbeitsnachfrage zwar gering, trifft aber auch auf ein geringeres Angebot. Außerdem bleibt der private Konsum stabil. 2026 dürften fallende Zinsen und steigende Staatsausgaben für Rückenwind sorgen." In der Eurozone hingegen sei eine Zinsanhebung wahrscheinlicher als eine Senkung.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2025 Asset Standard
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.