Felix Herrmann (ARAMEA): Kapitalmarktprognosen für die kommenden sechs Monate

Die politischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen in den USA und Europa prägen derzeit die Märkte in unterschiedlicher Weise, erläutert Felix Herrmann, Chefvolkswirt bei Aramea Asset Management:

"In den USA ist die Arbeitsnachfrage zwar gering, trifft aber auch auf ein geringeres Angebot. Außerdem bleibt der private Konsum stabil. 2026 dürften fallende Zinsen und steigende Staatsausgaben für Rückenwind sorgen." In der Eurozone hingegen sei eine Zinsanhebung wahrscheinlicher als eine Senkung.