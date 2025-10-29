© Foto: Robert Jaeger/APA FILE/dpa

OMV hat im dritten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als erwartet - vor allem dank stark steigender Margen im Raffineriegeschäft. Die österreichische OMV hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der bereinigte Betriebsgewinn lag bei 1,26?Milliarden?Euro - rund 90?Millionen?mehr als die Marktschätzungen, wie aus firmeneigenen Konsensdaten hervorgeht. Besonders positiv entwickelte sich die Chemiesparte, die als Schlüsselbereich beim Umbau des Konzerns weg von fossilen Energien gilt. Mit einem operativen Ergebnis von 222?Millionen?Euro konnte die Chemiedivision ihren Vorjahreswert um satte 64 Prozent steigern. Hier produziert OMV unter anderem …