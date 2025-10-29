FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 117 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bericht bot zahlreiche positive Aspekte ? etwa die Ru?ckkehr auf den Wachstumspfad bei

Cosmetic Ingredients, solides Neukundengeschäft bei edlen Du?ften, eine hohe Dynamik bei Getränkeprodukten sowie solides Wachstum bei sensorischen Anwendungen für Haustiernahrung, wie Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die Schwäche bei den Aromamolekülen und die Kürzung des Umsatzziels für 2025 sorgten jedoch für Verunsicherung. Der Kapitalmarkt messe den kurzfristigen "Störungen" allerdings zu viel Bedeutung bei und vernachlässige das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergebe. Dazu zählten die steigende

Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker- und Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach "ewiger Jugend" sowie eine wachsende Haustierpopulation./rob/mis/he



