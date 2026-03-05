Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker-Symbol: SY1
Xetra
05.03.26 | 17:35
72,68 Euro
+2,45 % +1,74
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SYMRISE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SYMRISE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
72,6873,1217:56
72,6673,1417:57
XTB
05.03.2026 16:49 Uhr
250 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Symrise Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.03.26

Die Symrise Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Konzern wächst weiterhin profitabel, allerdings hat sich die Dynamik zuletzt etwas abgeschwächt. Für 2026 erwartet der Vorstand laut aktueller Symrise Prognose maximal eine moderate Beschleunigung des Wachstums.

 ? Symrise WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Ticker: SY1

? Drei Key Takeaways

  • Moderates Wachstum laut Symrise Prognose: Der Konzern wächst weiterhin profitabel, die Dynamik hat sich jedoch abgeschwächt. Für 2026 erwartet das Management lediglich eine moderate Beschleunigung des Wachstums.

  • Ergebnis durch Sondereffekte belastet: Trotz stabiler operativer Entwicklung fiel der Nettogewinn 2025 deutlich auf rund 250 Mio. EUR. Hauptursache sind Wertberichtigungen auf das Terpen-Geschäft sowie auf die Beteiligung Swedencare.

  • Chartbild bleibt angeschlagen: Solange die Symrise Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA50 und der SMA200 notiert, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken mit möglichen Kurszielen im Bereich von 66 EUR.

Fundamentaldaten der Symrise Aktie

Kennzahl Wert
Aktueller Preis 70,94 EUR
Marktkapitalisierung 9,92 Mrd. EUR
Umsatz 2025 4,93 Mrd. EUR
Eigenkapitalquote (2024) 47,52 %
KGV (2026*) 18,70
4-Wochen-Performance +6,96 %
Bewertung Fairer Preis
Dividendenrendite 2026* 1,89 %
Branche Duft- und Aromastoffe

* Prognose

Symrise Aktie im Fokus: Geschäftsentwicklung

Im 4. Quartal 2025 profitierte Symrise vor allem von einem starken Wachstum in der Sparte Scent - Care. Besonders gut lief das Geschäft mit Düften für Premium-Parfüms sowie mit Duftstoffen für Körperpflege- und Haushaltsprodukte.

Schwächer entwickelte sich dagegen der Bereich Taste, Nutrition - Health. Vor allem das Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung leidet weiterhin unter einem hohen Preisdruck.

Insgesamt konnte der Konzern im Jahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 2,8 Prozent im Jahresvergleich erzielen. Der Umsatz stieg damit auf 4,93 Milliarden EUR und erreichte die zuvor im Herbst gesenkte Prognose.

Ergebnisentwicklung und Margen

Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag 2025 bei 913 Millionen EUR, was einer Marge von 18,5 Prozent entspricht.

Bereinigt um Sondereffekte aus dem laufenden Portfolioumbau ergibt sich sogar ein operativer Gewinn von über 1 Milliarde EUR, was einer Marge von 21,9 Prozent entspricht.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt der Konzern laut Symrise Prognose eine EBITDA-Marge zwischen 21,5 und 22,5 Prozent an.

Unter dem Strich brach der Gewinn jedoch deutlich ein. Das Nettoergebnis sank 2025 um fast die Hälfte auf rund 250 Millionen EUR. Hintergrund sind vor allem Wertberichtigungen:

  • 148 Millionen EUR auf das Terpen-Geschäft, das verkauft werden soll

  • 150 Millionen EUR auf die Beteiligung Swedencare

Diese Belastungen sind bereits seit Januar bekannt....


Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.