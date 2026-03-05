Symrise Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.03.26

Die Symrise Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Konzern wächst weiterhin profitabel, allerdings hat sich die Dynamik zuletzt etwas abgeschwächt. Für 2026 erwartet der Vorstand laut aktueller Symrise Prognose maximal eine moderate Beschleunigung des Wachstums.

? Symrise WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Ticker: SY1

? Drei Key Takeaways

Moderates Wachstum laut Symrise Prognose: Der Konzern wächst weiterhin profitabel, die Dynamik hat sich jedoch abgeschwächt. Für 2026 erwartet das Management lediglich eine moderate Beschleunigung des Wachstums.

Ergebnis durch Sondereffekte belastet: Trotz stabiler operativer Entwicklung fiel der Nettogewinn 2025 deutlich auf rund 250 Mio. EUR. Hauptursache sind Wertberichtigungen auf das Terpen-Geschäft sowie auf die Beteiligung Swedencare.

Chartbild bleibt angeschlagen: Solange die Symrise Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA50 und der SMA200 notiert, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken mit möglichen Kurszielen im Bereich von 66 EUR.

Fundamentaldaten der Symrise Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 70,94 EUR Marktkapitalisierung 9,92 Mrd. EUR Umsatz 2025 4,93 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 47,52 % KGV (2026*) 18,70 4-Wochen-Performance +6,96 % Bewertung Fairer Preis Dividendenrendite 2026* 1,89 % Branche Duft- und Aromastoffe

* Prognose

Symrise Aktie im Fokus: Geschäftsentwicklung

Im 4. Quartal 2025 profitierte Symrise vor allem von einem starken Wachstum in der Sparte Scent - Care. Besonders gut lief das Geschäft mit Düften für Premium-Parfüms sowie mit Duftstoffen für Körperpflege- und Haushaltsprodukte.

Schwächer entwickelte sich dagegen der Bereich Taste, Nutrition - Health. Vor allem das Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung leidet weiterhin unter einem hohen Preisdruck.

Insgesamt konnte der Konzern im Jahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 2,8 Prozent im Jahresvergleich erzielen. Der Umsatz stieg damit auf 4,93 Milliarden EUR und erreichte die zuvor im Herbst gesenkte Prognose.

Ergebnisentwicklung und Margen

Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag 2025 bei 913 Millionen EUR, was einer Marge von 18,5 Prozent entspricht.

Bereinigt um Sondereffekte aus dem laufenden Portfolioumbau ergibt sich sogar ein operativer Gewinn von über 1 Milliarde EUR, was einer Marge von 21,9 Prozent entspricht.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt der Konzern laut Symrise Prognose eine EBITDA-Marge zwischen 21,5 und 22,5 Prozent an.

Unter dem Strich brach der Gewinn jedoch deutlich ein. Das Nettoergebnis sank 2025 um fast die Hälfte auf rund 250 Millionen EUR. Hintergrund sind vor allem Wertberichtigungen:

148 Millionen EUR auf das Terpen-Geschäft, das verkauft werden soll

150 Millionen EUR auf die Beteiligung Swedencare

Diese Belastungen sind bereits seit Januar bekannt....

