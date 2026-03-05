Symrise hat eine widerstandsfähige Leistung im Geschäftsjahr 2025 geliefert, mit bescheidenem organischem Wachstum, jedoch stärkeren als erwarteten Margen, die durch Effizienzgewinne und eine günstige Produktmischung unterstützt wurden. Die ONE SYM-Transformation trägt weiterhin zur Rentabilität und Cash-Generierung bei, während strategische Portfolioaktionen das Unternehmen schrittweise in Richtung höherwertiger Segmente umpositionieren. Obwohl der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 ein vorsichtiges Nachfrageumfeld und nachlassende Preistrends widerspiegelt, erwartet das Management, dass das Wachstum hauptsächlich volumengetrieben sein wird und im Laufe des Jahres zunehmen kann. Wir bestätigen unser BUY-Rating für die Aktie, gestützt durch das widerstandsfähige Geschäftsmodell von Symrise, strukturelle Margenverbesserungen und disziplinierte Kapitalallokation. Dennoch senken wir unser Kursziel auf 95,00 EUR von zuvor 100,00 EUR, um den schwächeren kurzfristigen Ausblick zu berücksichtigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag
© 2026 mwb research