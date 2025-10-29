DJ MÄRKTE USA/Weiter aufwärts - Nvidia über 5 Billionen Dollar wert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Einbahnstraßenbewegung an der Wall Street auf immer neue Rekordhochs setzt sich zum Start am Mittwoch fort. Die Kurstreiber sind die gleichen wie zuletzt: Die feste Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im späteren Tagesverlauf und die Spekulation auf eine weitere im Dezember, sowie die Hoffnung, dass die USA und China am Donnerstag eine Handelsvereinbarung abschließen werden. Dann treffen sich die Präsidenten beider Staaten.

Dann will US-Präsident auch die fortschrittlichen Blackwell-Chips von Nvidia zum Thema machen, was Hoffnungen befeuert, dass Nvidia solche Chips auch nach China ausliefern könnte. Die Aktie hatte mit der Nachricht bereits im Späthandel am Vortag kräftig zugelegt und steigt aktuell um weitere 4,7 Prozent. Nvidia erreicht damit als erstes Unternehmen einen Marktwert von 5 Billionen Dollar. Der Dow-Jones-Index legt um 0,5 Prozent zu auf 47.956 Punkte. Der breite S&P-500 zieht um 0,3 Prozent an, die Nasdaq-Indizes bis 0,6 Prozent.

Geschürt wird die für zusätzlichen Schwung an den Börsen sorgende KI-Fantasie auch von starken Geschäftsausweisen von SK Hynix und Advantest in Asien. Dazu haben die Akteure besonders Meta Platforms, Alphabet und Microsoft im Blick, die alle nach Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen. Die Geschäftszahlen der großen Technologiekonzerne seien diese Woche besonders relevant, weil viele Anleger die Aktienmarktrally der vergangenen zwei Monaten skeptisch sähen, heißt es im Handel.

Am Anleihemarkt bleibt es ruhig angesichts der marktseitig schon länger ziemlich fest verankerten Zinserwartungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 1 Basispunkt auf 3,99 Prozent. Der Dollar macht das kleine Minus vom Vortag wieder wett. Der Euro notiert bei 1,1636 Dollar.

Der Goldpreis erholt sich etwas von den jüngsten deutlichen Einbußen. Er steigt um rund 2 Prozent und liegt wieder knapp über der 4.000-Dollar-Marjke.

Unter den Einzelaktien ziehen Caterpillar um fast 10 Prozent an. Der Baumaschinenkonzern hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, die Erwartungen aber übertroffen. Boeing geben dagegen um 4,1 Prozent kräftiger nach, der Flugzeugbauer schnitt in der dritten Periode belastet durch Sonderposten schwächer ab als vermutet.

Im Technologiebereich verbessern sich Micron Technology um 2,1 Prozent nach starken Geschäftszahlen des südkoreanischen Wettbewerbers SK Hynix. AMD steigen um 2,7 und Broadcom um 1,0 Prozent, während Intel leicht nachgeben. Seagate Technology machen einen Satz um über 15 Prozent. Der Datenspeicherhersteller hat überzeugende Geschäftszahlen präsentiert und gefällt auch mit dem Ausblick.

Der Telekomkonzern Verizon hat Gewinn und Umsatz gesteigert und sieht sich auf Kurs zum Erreichen der Jahresziele. Die Aktie verteuert sich um knapp 4 Prozent.

Im Nahrungsmittelsegment verbuchte Kraft Heinz einen Erlösrückgang und hat den Ausblick gesenkt. Der Kurs gibt um 2,1 Prozent nach. Der Milka-Hersteller Mondelez hat seine Jahresprognose gesenkt, der Kurs rutscht um 4,2 Prozent ab.

Centene schnellen um 5,4 Prozent nach oben, der Krankenversicherer überraschte im dritten Quartal positiv. Bloom Energy springen um 17,5 Prozent nach Geschäftszahlen über der Markterwartung.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 47.955,97 +0,5% 249,60 +12,1% S&P-500 6.913,70 +0,3% 22,81 +17,2% NASDAQ Comp 23.976,73 +0,6% 149,24 +23,4% NASDAQ 100 26.139,61 +0,5% 127,45 +23,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:56 % YTD EUR/USD 1,1634 -0,1% 1,1651 1,1664 +12,5% EUR/JPY 176,86 -0,2% 177,29 177,47 +8,8% EUR/CHF 0,9280 +0,4% 0,9244 0,9252 -1,5% EUR/GBP 0,8810 +0,4% 0,8779 0,8785 +6,1% USD/JPY 152,02 -0,1% 152,17 152,16 -3,3% GBP/USD 1,3205 -0,5% 1,3272 1,3277 +6,0% USD/CNY 7,0814 +0,0% 7,0805 7,0813 -1,8% USD/CNH 7,0974 +0,0% 7,0955 7,0938 -3,3% AUS/USD 0,6598 +0,2% 0,6582 0,6589 +6,4% Bitcoin/USD 112.614,50 -0,6% 113.254,45 115.376,10 +19,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,40 60,15 +0,4% 0,25 -15,9% Brent/ICE 64,76 64,40 +0,6% 0,36 -13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.017,03 3.934,30 +2,1% 82,73 +50,9% Silber 48,32 46,90 +3,0% 1,41 +63,5% Platin 1.379,13 1.356,93 +1,6% 22,20 +54,9% Kupfer 5,22 5,17 +1,0% 0,05 +27,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

