Die BayWa AG hat am Dienstag die zweite Tranche ihrer Kapitalerhöhung gestartet. Dabei können Altaktionäre für eine bestehende Aktie zwei neue Aktien zu einem deutlich günstigeren Bezugspreis zeichnen - oder alternativ ihre Bezugsrechte über die Börse veräußern. Anstatt jedoch unter Druck zu geraten, legte die Aktie im Anschluss kräftig zu. Was steckt hinter diesem Kurssprung?Nach der erfolgreichen 1. Tranche im Juli, bei der die Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs (BRB) und Raiffeisen ...

