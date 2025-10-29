Zürich - Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds wurde in den vergangenen Tagen mehrfach prämiert. Das Team rund um Birgitte Olsen überzeugte mit seiner exzellenten Leistung im Management europäischer Nebenwerte und herausragender Performance. Drei Fragen an Birgitte Olsen. Frau Olsen, was unterscheidet den Bellevue Entrepreneur Europe Small von anderen Small Cap Fonds? Brigitte Olsen: Wir verfolgen seit 17 Jahren ein fokussiertes und bewährtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab