Die Fondsgesellschaft DWS setzt sich nach guten Zahlen an die MDax-Spitze. Ist jetzt genau der richtige Einstiegszeitpunkt?Der Vermögensverwalter DWS hat seinen Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Höhere Erträge, gesunkene Kosten, vor allem aber ETFs trieben das Wachstum: Die Nettomittelzuflüsse im dritten Quartal, insgesamt 12,1 Milliarden Euro, kamen vor allem aus dem Bereich Passive. Das Geschäft mit aktiv gemanagten Fonds, für die die DWS Gebühren verlangt, verbuchte Mittelabflüsse von 0,3 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen erreichte mit 1,054 Billionen Euro einen neuen Rekord. Die Erträge kletterten im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um ein Prozent auf 754 Millionen …