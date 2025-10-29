Welchau ist wieder zurück - ADX CEO Paul Fink über die Pläne für 2026

Anzeige / Werbung

Nach fast eineinhalb Jahren Stillstand darf ADX Energy im oberösterreichischen Welchau wieder aktiv werden. Im Gespräch erklärt CEO Paul Fink, warum der Gerichtserfolg weit mehr bedeutet als nur eine juristische Klärung, welche Chancen er in den flachen Gasvorkommen sieht und weshalb heimische Energiegewinnung für Europa wichtiger ist denn je.

"Wir haben von Anfang an rechtskonform gearbeitet"

Für Paul Fink war das Urteil des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich im September 2025 ein Befreiungsschlag. Nach Monaten juristischer Unsicherheit darf ADX Energy seine Arbeiten im Welchau Projekt wieder aufnehmen. "Das Gericht hat bestätigt, dass wir sicher, gesetzeskonform und umweltgerecht gearbeitet haben", erklärt Fink. "Wir haben uns nie versteckt und immer transparent kommuniziert. Dass nun auch das öffentliche Interesse an einer inländischen Gasversorgung anerkannt wurde, ist ein wichtiges Signal, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche."



Die Auseinandersetzung hatte ADX im Frühjahr 2024 ausgebremst. Vier Umweltorganisationen legten Einspruch gegen die bestehende Genehmigung ein, wodurch die geplanten Fördertests gestoppt wurden. Das Bohrloch Welchau 1 war zu diesem Zeitpunkt bereits zementiert und technisch für spätere Arbeiten vorbereitet. "Wir hatten Gas nachgewiesen, flüssigkeitsreich und in einer sehr guten Gesteinsstruktur", so Fink. "Aber uns wurde die Testphase damals behördlich untersagt. Das war frustrierend, weil wir genau wussten, dass dort Potenzial liegt."

Ein geologisches Projekt mit langem Atem

Mit der nun erteilten Freigabe plant ADX, im Winter 2025/26 drei bislang ungetestete Schichten, darunter die Reifling Formation, zu prüfen. "Die bisherigen Bohrdaten zeigen deutlich, dass dort Gas vorhanden ist. Wir müssen nur beweisen, dass es sich auch wirtschaftlich fördern lässt." Fink beschreibt Welchau als strukturell großes Feld mit Ähnlichkeiten zu den karbonatischen Gasvorkommen in Norditalien. "Auch dort hat es mehrere Bohrungen gebraucht, bis die Förderung lief. Solche Felder sind technisch anspruchsvoll, aber sie können sich als äußerst wertvoll erweisen." ADX will die bestehende Bohrung daher um rund 1.000 bis 1.200 Meter vertiefen, um die sogenannte Welchau Deep Struktur zu erreichen. "Unsere Modelle zeigen, dass in tieferen Schichten weiteres Gaspotenzial vorhanden sein könnte. Das ist ein Schritt mit Augenmaß, wir gehen schrittweise und datenbasiert vor."



Laut aktueller Unternehmensangaben soll der Bohrstart bereits im Januar 2026 erfolgen. Dabei konzentriert sich ADX zunächst auf die Reifling Formation, die durch gezielte Säurebehandlung stimuliert werden soll, um die Durchlässigkeit zu verbessern und das Potenzial der Lagerstätte optimal auszuschöpfen. Die gewonnenen Daten sollen Aufschluss darüber geben, ob die tiefere Welchau-Struktur zusätzliche förderbare Gasmengen enthält. Damit bleibt das Welchau-Projekt eines der technisch anspruchsvollsten, aber zugleich auch aussichtsreichsten Explorationsvorhaben in Oberösterreich.