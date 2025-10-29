Welchau ist wieder zurück - ADX CEO Paul Fink über die Pläne für 2026

Anzeige / Werbung
Nach fast eineinhalb Jahren Stillstand darf ADX Energy im oberösterreichischen Welchau wieder aktiv werden. Im Gespräch erklärt CEO Paul Fink, warum der Gerichtserfolg weit mehr bedeutet als nur eine juristische Klärung, welche Chancen er in den flachen Gasvorkommen sieht und weshalb heimische Energiegewinnung für Europa wichtiger ist denn je.
Nach fast eineinhalb Jahren Stillstand darf ADX Energy im oberösterreichischen Welchau wieder aktiv werden. Im Gespräch erklärt CEO Paul Fink, warum der Gerichtserfolg weit mehr bedeutet als nur eine juristische Klärung, welche Chancen er in den flachen Gasvorkommen sieht und weshalb heimische Energiegewinnung für Europa wichtiger ist denn je.
"Wir haben von Anfang an rechtskonform gearbeitet"
Für Paul Fink war das Urteil des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich im September 2025 ein Befreiungsschlag. Nach Monaten juristischer Unsicherheit darf ADX Energy seine Arbeiten im Welchau
Projekt wieder aufnehmen. "Das Gericht hat bestätigt, dass wir sicher, gesetzeskonform und umweltgerecht gearbeitet haben", erklärt Fink. "Wir haben uns nie versteckt und immer transparent
kommuniziert. Dass nun auch das öffentliche Interesse an einer inländischen Gasversorgung anerkannt wurde, ist ein wichtiges Signal, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche."
Die Auseinandersetzung hatte ADX im Frühjahr 2024 ausgebremst. Vier Umweltorganisationen legten Einspruch gegen die bestehende Genehmigung ein, wodurch die geplanten Fördertests gestoppt wurden. Das Bohrloch Welchau 1 war zu diesem Zeitpunkt bereits zementiert und technisch für spätere Arbeiten vorbereitet. "Wir hatten Gas nachgewiesen, flüssigkeitsreich und in einer sehr guten Gesteinsstruktur", so Fink. "Aber uns wurde die Testphase damals behördlich untersagt. Das war frustrierend, weil wir genau wussten, dass dort Potenzial liegt."
Ein geologisches Projekt mit langem Atem
Mit der nun erteilten Freigabe plant ADX, im Winter 2025/26 drei bislang ungetestete Schichten, darunter die Reifling Formation, zu prüfen. "Die bisherigen Bohrdaten zeigen deutlich, dass dort Gas
vorhanden ist. Wir müssen nur beweisen, dass es sich auch wirtschaftlich fördern lässt." Fink beschreibt Welchau als strukturell großes Feld mit Ähnlichkeiten zu den karbonatischen Gasvorkommen in
Norditalien. "Auch dort hat es mehrere Bohrungen gebraucht, bis die Förderung lief. Solche Felder sind technisch anspruchsvoll, aber sie können sich als äußerst wertvoll erweisen." ADX will die
bestehende Bohrung daher um rund 1.000 bis 1.200 Meter vertiefen, um die sogenannte Welchau Deep Struktur zu erreichen. "Unsere Modelle zeigen, dass in tieferen Schichten weiteres Gaspotenzial
vorhanden sein könnte. Das ist ein Schritt mit Augenmaß, wir gehen schrittweise und datenbasiert vor."
Laut aktueller Unternehmensangaben soll der Bohrstart bereits im Januar 2026 erfolgen. Dabei konzentriert sich ADX zunächst auf die Reifling Formation, die durch gezielte Säurebehandlung stimuliert werden soll, um die Durchlässigkeit zu verbessern und das Potenzial der Lagerstätte optimal auszuschöpfen. Die gewonnenen Daten sollen Aufschluss darüber geben, ob die tiefere Welchau-Struktur zusätzliche förderbare Gasmengen enthält. Damit bleibt das Welchau-Projekt eines der technisch anspruchsvollsten, aber zugleich auch aussichtsreichsten Explorationsvorhaben in Oberösterreich.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)