Die Nvidia-Aktie schießt weiter nach oben und hat nun erstmals die Marke von 200 US$ durchbrochen. Damit ist die magische Marke von einer Marktkapitalisierung von 5 Billionen US$ geknackt. Das treibt den Kurs an und so kann es jetzt weitergehen. Eine Keynote mit Signalwirkung Der Chipgigant hat seine jährliche GPU-Entwickler-Konferenz (GTC) abgehalten. Auf der Keynote betonte Konzernchef Jensen Huang die Führungsrolle der USA im Bereich der künstlichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.