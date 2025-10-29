Ein Sonderbericht zur Wasserstoffstrategie des Bundes beschreibt wesentliche Punkte als nicht mehr umsetzbar. Die Behörde fordert deshalb eine grundlegende Überarbeitung. Der Bundesverband Erneuerbare Energie quittiert den Bericht "mit Sorge, aber auch mit deutlicher Kritik". Unter dem Titel "Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Bundes" hat der Bundesrechnungshof eine Bestandsaufnahme vorgelegt. Sein Fazit: "Trotz milliardenschwerer Förderungen bleibt der Erfolg der Wasserstoffwirtschaft ungewiss. " Der Bundesverband Erneuerbare Energien reagierte umgehend und warnte vor einer Revision. "Wir ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.