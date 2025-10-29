Der Datenanalyst und KI-Spezialist verbündet sich mit dem Chipriesen. Gemeinsam wollen beide Konzerne Firmen helfen, in Echtzeit bessere Entscheidungen zu treffen - etwa bei gestörten Lieferketten. Palantirs Aktie profitiert vom Verteidigungsboom, doch nun rücken auch Unternehmenskunden in den Fokus. Was steckt hinter der Kooperation?Nvidia und Palantir haben am Dienstag eine Partnerschaft bekanntgegeben, bei der Palantir die Chips und Software von Nvidia nutzen wird, um Kunden bei schnelleren Entscheidungen ...

