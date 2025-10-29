Nach soliden Quartalszahlen rutscht die Adidas-Aktie am Mittwochnachmittag deutlich ab. Aussagen aus der Analystenkonferenz zum US-Geschäft sorgen für Nervosität. Besonders der Hinweis auf vorsichtige Bestellungen im amerikanischen Handel drückt die Stimmung.Adidas hatte am Morgen solide Zahlen für das dritte Quartal präsentiert und die angehobene Jahresprognose bestätigt. Doch am Nachmittag gerieten die Papiere des DAX-Konzerns stark unter Druck. Aussagen aus der Analystenkonferenz machten Anlegern ...

