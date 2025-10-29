EQS-News: WEKA
Revolutionäres Plattformdesign stellt eine bedeutende Entwicklung in der KI-Infrastruktur dar und eliminiert traditionelle CPU-Anforderungen, während es gleichzeitig eine bahnbrechende Leistungsdichte, lineare Skalierbarkeit und außergewöhnliche Energieeffizienz für KI-Fabriken in Unternehmen bietet
WASHINGTON und CAMPBELL, Kalifornien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Von GTC Washington, D.C. 2025: WEKA hat heute bekannt gegeben, die nächste Generation von "NeuralMesh by WEKA®", seinem intelligenten Speichersystem, für die neu angekündigte NVIDIA-BlueField-4 Datenverarbeitungseinheit (DPU) zu entwickeln und damit einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu kennzeichnen, wie KI-Infrastrukturen entwickelt und eingesetzt werden. Dieser bahnbrechende Ansatz macht eigenständige CPU-Server überflüssig und nutzt stattdessen die beispiellose Netzwerkbandbreite von 800 Gb/s sowie die 6-fache Rechenleistung von NVIDIA BlueField-4, um das zu liefern, was WEKA-Geschäftsführer Liran Zvibel als "die perfekte Grundlage für die Zukunft der KI-Dateninfrastruktur" bezeichnet.
Neukonzeption der KI-Infrastrukturarchitektur
Die perfekte Ergänzung für moderne KI-Infrastrukturen
"Die rasante Entwicklung der KI erfordert eine intelligente Dateninfrastruktur, die sich mit beispielloser Effizienz anpassen und skalieren lässt", sagt Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von WEKA. "Die NeuralMesh-Architektur von WEKA, die für NVIDIA BlueField-4 entwickelt wurde, ist ein enormer Fortschritt und bildet die Grundlage für die KI-Fabriken der nächsten Generation."
"Die Anforderungen von KI und anderen Inferenz-Workloads erfordern eine neue Grundlage für die Dateninfrastruktur - eine, die Rechenleistung, Netzwerk und Speicher für beispiellose Effizienz sowie Skalierbarkeit vereint", sagte Justin Boitano, Vizepräsident für Unternehmensprodukte bei NVIDIA. "Mit der NVIDIA-BlueField-4-Integration unterstützt das NeuralMesh-Speichersystem von WEKA diese architektonische Transformation, um eine effiziente Datenverarbeitung in Gigascale-KI-Fabriken zu ermöglichen."
Vorteile der BlueField-4-gestützten Architektur
Eine Zusammenarbeit für das Zeitalter des logischen Denkens
"Energieeffizienz ist der Schlüssel für die Inbetriebnahme von KI-Fabriken im Gigastandard. NVIDIA BlueField-4 und die NeuralMesh-Speichersoftware von WEKA werden diese Herausforderung direkt angehen und eine bahnbrechende Token-pro-Watt-Effizienz liefern, ohne Kompromisse bei Leistung, Skalierbarkeit oder Betriebsfreundlichkeit einzugehen. Wir betrachten die Integration von NeuralMesh in BlueField-4 als einen strategischen Wachstumsmotor, der die Bereitstellung von KI-Fabriken für unsere Kunden vereinfachen und beschleunigen kann", sagte Nilesh Patel, Strategievorstand bei WEKA.
Verfügbarkeit und nächste Schritte
Informationen zu WEKA
WEKA und das W-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier genannte Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.
