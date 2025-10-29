© Foto: Omer Taha Cetin - AA

Amazon Web Services investiert Milliarden in Südkorea und baut dort das größte KI-Datencenter des Landes. Seoul will damit global an die Spitze.Amazon Web Services (AWS) kündigt eine massive Expansion in Südkorea an. Der Cloud-Gigant will in den kommenden sechs Jahren weitere sieben Billionen Won - rund 4,89 Milliarden US-Dollar - in den Ausbau seiner Infrastruktur für künstliche Intelligenz investieren. Der Zeitraum für das Vorhaben reicht von 2025 bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit steigt die Gesamtsumme der AWS-Investitionen in Südkorea auf rund 8,8 Milliarden US-Dollar. Bereits jetzt hat der Konzern rund 3,9 Milliarden US-Dollar in das Land gesteckt. Größtes …