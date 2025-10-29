Der europäische Luftfahrtriese hält an seinen ambitionierten Jahreszielen fest. Trotz verspäteter Triebwerke und Zoll-Ärger mit den USA übertraf Airbus im dritten Quartal die Analystenerwartungen deutlich. Doch für die angepeilten 820 Auslieferungen muss der Konzern im Schlussquartal einen Kraftakt vollbringen.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hält trotz Zoll-Ärger und verspäteter Triebwerke an seinen Plänen für das laufende Jahr fest. Im dritten Quartal legten mit den Flugzeug-Auslieferungen ...

