Der Abverkauf bei Sixt könnte übertrieben gewesen sein. Wer auf eine Erholung setzt, sieht jetzt einen günstigen Einstiegszeitpunkt - mit klaren charttechnischen Marken für Chance und Risiko.Die Aktie des Autovermieters Sixt hat seit August rund 25 Prozent an Wert verloren - von fast 95?Euro auf ein Tief bei 71,20?Euro. Auslöser war der Halbjahresbericht vom 13. August, der trotz starker Zahlen - etwa einem Gewinnsprung von 71 Prozent auf 107 Millionen?Euro - hinter den hohen Erwartungen vieler Anleger zurückblieb. Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent, die Fahrzeugflotte wuchs um 6 Prozent auf knapp 200.000 Fahrzeuge, und die Jahresprognose wurde bestätigt. Doch nun deuten charttechnische …