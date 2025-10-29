Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt und kontrastierte damit den von Rekord zu Rekord laufenden Notierungen an der Wall Street. Marktteilnehmer sprachen von einer spürbaren Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung am Abend und den ebenfalls nach Börsenschluss erwarteten Zahlen von 'Big Tech' in den USA. Auch das in der Nacht mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab