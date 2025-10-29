Paris/London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut Rekordstände erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der britische FTSE 100 und der spanische Ibex 35 erreichten im Handelsverlauf Bestmarken. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Anleger warteten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend und auf eine Reihe von Geschäftszahlen wichtiger US-Technologieunternehmen. Der EuroStoxx50 schloss 0,03 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.