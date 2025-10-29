Bern - Die Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv hat an ihrer Sitzung vom 29. Oktober 2025 folgende Parolen beschlossen: JA zum Gegenvorschlag zur Bargeld-Initiative, JA zur SRG-Initiative «200 Franken sind genug!», NEIN zur Individualbesteuerung, NEIN zur Service-citoyen-Initiative und NEIN zur Klimafonds-Initiative. JA zum Gegenvorschlag zur Bargeld-InitiativeDer Gegenvorschlag sichert die Bargeldversorgung klar und rechtlich verbindlich, ...

