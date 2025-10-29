BÖRSE HEUTE: Fed senkt Zinsen, Nvidia über 5 Billionen, starke Tech-Earnings im Fokus (29.10.2025)

Die Börse heute steht im Zeichen geldpolitischer Entscheidungen, starker Tech-Ergebnisse und überraschender Konjunkturdaten. Die US-Notenbank (Fed) hat die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt, während Fed-Chef Jerome Powell andeutete, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember nicht garantiert ist - was den US-Dollar stärkte und EURUSD unter die Marke von 1,1600 drückte. Gleichzeitig richtet sich der Fokus auf die Earnings-Saison mit Ergebnissen von Meta, Alphabet und Microsoft, sowie auf geopolitische Entwicklungen, darunter das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Xi Jinping in Südkorea.

